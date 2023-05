Nuovo asfalto drenante sulla Centrale Umbra: un mese di cantiere, chiusa corsia direzione Perugia

A partire da giovedì 25 maggio saranno eseguiti i lavori di risanamento della pavimentazione su un nuovo tratto della strada statale 75 “Centrale Umbra” all'altezza di Santa Maria degli Angeli.

Il cantiere prevede un tratto di circa 600 metri della carreggiata in direzione Perugia. Per consentire i lavori, il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Santa Maria degli Angeli Sud per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare l’uscita precedente (Rivotorto). Il completamento di questa fase è previsto entro il 24 giugno, salvo condizioni meteo sfavorevoli.

"L’intervento, analogamente agli altri in corso sulla rete Anas dell’Umbria - hanno spiegato dall'Anas - riguarda il risanamento profondo del corpo stradale con la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche".