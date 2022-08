Strade, manutenzione programmata: in Umbria lavori per 10 milioni di euro

C'è anche l'Umbria tra le regioni interessate dal bando per la manutenzione ordinaria delle strade gestite da Anas. Bando che è stato pubblicato nell'ultima Gazzetta ufficilae insieme ad altri 9 che regolamentano altrettanti interventi previsti nei prossimi anni sulla rete viaria nazionale.

Per quanto riguarda la programmazione della manutenzione della pavimentazione, quindi del manto stradale, si tratta di un accordo quadro biennale suddiviso complessivamente in 16 lotti che interessano, oltre all'Umbria, il Lazio, le Marche, la Toscana, l'Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Per l'Umbria saranno eseguiti lavori per 10 milioni di euro,