Raccordo, lavori allo svincolo di Corciano: le tappe e le modifiche al traffico

Riprendono da domani, 24 marzo, i lavori di manutenzione programmata della pavimentazione sul raccordo Perugia-Bettolle. Il tratto interessato dall'intervento è quello che va da Corciano verso il lago Trasimeno, in prosecuzione dei tratti che sono stati già rifatti.

Nello specifico, domani i lavori verrano realizzati tra le uscite di Corciano e Mantignan, Si tratta, in particolare, dei interventi di ripristino localizzato del piano viabile sulla carreggiata che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante il cantiere di risanamento profondo, che sarà attivato successivamente.

Per consentire questi interventi, rende noto Anas, da domani a sabato 26 marzo sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Mantignana in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Magione.

A seguire, dal 27 al 29 marzo sarà riaperto lo svincolo di Mantignana e sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Corciano solo in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare l’uscita di Mantignana.