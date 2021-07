'Tre Valli Umbre', week end senza limitazioni orarie per il tratto della Galleria Cesaronica

Con l'estate buone notizie per chi viaggia tra Umbria e Marche: via le limitazioni orarie nei week end infatti per il tratto della SS 685 'Tre Valli Umbre' che collega il territorio di Norcia con il versante marchigiano e la Salaria (interessato da un intervento di Anas per ii ripristino dei calcestruzzi della galleria 'Cesaronica', danneggiata dagli eventi sismici del 2016).

Così sono stati infatti rimodulati gli orari: a partire da sabato 10 luglio fino al 15 settembre, la chiusura al traffico notturna verrà effettuata dalle ore 21 alle 7 ma solo dal lunedì al venerdì mentre, sarà consentito il transito libero senza limitazioni orarie il sabato e la domenica. Il traffico sarà invece libero, senza vincoli, da sabato 7 a lunedì 23 agosto.

“Ringraziamo Anas per essere venuta incontro alle esigenze di due territori ad alta vocazione turistica come il nostro e quello marchigiano - dichiara Giuliano Boccanera, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Norcia -. Questa flessibilità oraria consentirà a noi di raggiungere la 'via del mare' e, al contempo, consentire di venire a trascorrere del tempo da noi, poter godere della bellezza di serate fresche e piacevoli nella nostra città e di un cartellone di eventi e spettacoli che l'assessorato al turismo ha predisposto per l'Estate Nursina, tutte le sere, a partire dalla fine di luglio”.