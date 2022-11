Strade, lavori di manutenzione straordinaria per le provinciali del Perugino e del Trasimeno

Lavori di manutenzione straordinaria sulle strade del Perugino e del Trasimeno. Nel dettaglio, come reso noto dal consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Moreno Landrini, sulle strade provinciali della Zona 2 sono stati affidati lavori e si è in attesa di contratto per 890.837 euro per sistemare i piani viabili. Mentre è in corso la gara di affidamento per interventi per quasi un milione di euro.

Sulla provinciale 318 verranno sistemati i piani viabili al centro abitato di Castel del Piano per quasi 100mila euro: i lavori sono stati affidati e verranno eseguiti entro questo mese di novembre.

Sempre entro novembre è prevista l’esecuzione di lavori per sistemare il movimento franoso sulla provinciale 318 nel tratto San Martino in Campo – San Martino in Colle, per un importo di 100amila euro.

Altre tipologie di intervento su queste zone riguardano la sistemazione di tratti stradali interessati dalla presenza di radici, stasamento tombini e potatura di circa 190 alberi nel centro abitato di Tuoro sul Trasimeno.

“Numerosi sono i cantieri aperti e molti da avviare nel 2023 che interesseranno la rete viaria di competenza provinciale – ha spiegato Landrini -. Il tutto per dare risposte ai cittadini e ai territori in tempi rapidi e rispettando un ordine di priorità in base alle esigenze”.