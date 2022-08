Valico della Contessa, strada chiusa per i lavori in galleria ma solo di notte: i percorsi alternativi

Proseguono i lavori per la galleria Contessa lungo la statale 452 omonina. L'intervento, che ricade nel comune di Gubbio, prevede un investimento di 2,7 milioni di euro. Per consentire l’esecuzione di alcune fasi delle lavorazioni è necessaria la chiusura temporanea del tunnel e, al fine di contenere i disagi al traffico, la chiusura sarà attiva esclusivamente in orario notturno dalle 21 di martedì 9 agosto alle 6 del giorno successivo e dalle 21 di mercoledì 10 agosto alle 6 del giorno successivo.

In alternativa, precisa Anas, le autovetture e i veicoli leggeri sulla direttrice Gubbio-Fano potranno utilizzare la regionale 298 da Gubbio fino a Scheggia e proseguire sulla statale 3 “Flaminia” in direzione Fano.

I mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate provenienti da Perugia/Umbertide e diretti a Fano dovranno proseguire sulla statale 318 “di Valfabbrica” (Perugia-Ancona) in direzione Ancona, uscire allo svincolo di Fossato di Vico e proseguire sulla “Flaminia” in direzione Fano.