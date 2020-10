Strade in Umbria, cantieri Anas: aperta una nuova immissione sulla Flaminia

C'è una nuova immissione sulla strada statale 3 'Flaminia' a Spoleto, che consente l’accesso diretto sulla statale in direzione Spoleto/Terni/Roma per il traffico proveniente dalla zona industriale che gravita sulla sede storica della Flaminia.

“Grazie ai lavori effettuati da Anas risolviamo una problematica annosa - ha detto il sindaco Umberto de Augustinis -, che ha complicato per anni i collegamenti a coloro utilizzano la vecchia Flaminia per raggiungere la città e ai cittadini che abitano nella frazioni tra Spoleto e Campello sul Clitunno. Ringrazio tutti coloro che ne hanno permesso la realizzazione”. All’apertura, avvenuta questa mattina erano presenti anche il Presidente del Consiglio comunale Sandro Cretoni, gli assessori Francesco Flavoni e Angelo Loretoni, il responsabile dell’Anas Umbria Lamberto Nibbi, il responsabile Anas Umbria per la manutenzione Andrea Primicerio e il Comandante della Polizia Municipale Massimo Coccetta.

"I lavori hanno riguardato, in particolare - spiega Anas in una nota -, la realizzazione di una bretella che dalla rotatoria situata sull’area dello svincolo di Eggi si innesta sulla SS3, per uno sviluppo complessivo di circa 300 metri, interamente in rilevato. La sezione ha una piattaforma di larghezza pari a 6,5 metri, formata da una corsia monodirezionale da 4 metri e banchine di 1 metro a sinistra e 1,5 metri a destra. La bretella è stata realizzata sul sedime del vecchio tracciato della Flaminia, ripristinando (con adeguamento geometrico e funzionale secondo le normative attuali) un accesso rimasto intercluso a seguito del cantiere ferroviario per il potenziamento della linea Orte-Falconara".

E ancora: "L’intervento ha riguardato anche la riconfigurazione del tratto della statale Flaminia che passa da due a quattro corsie (dal km 128,900), con il riposizionamento della barriera new jersey e l’installazione di un attenuatore d’urto, oltre all’installazione di nuove barriere laterali di sicurezza e alla riconfigurazione della segnaletica. Infine è stato eseguito il risanamento profondo della pavimentazione nel tratto di innesto della bretella, con realizzazione di asfalto drenante, in coordinamento con gli analoghi interventi di manutenzione programmata già in corso lungo la direttrice. L’investimento complessivo - conclude Anas - è di circa 700mila euro".