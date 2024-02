Un bilancio positivo per le strade dell’Umbria: Anas e Regione presentano i risultati e i progetti futuri

Quattro anni di cantieri, di scelte, collaborazioni e programmazione hanno portato Regione Umbria e Anas a ottenere buoni risultati per ciò che riguarda la riqualificazione e la manutenzione della rete stradale umbra.

Tanti cantieri sono stati terminati e altrettanti programmati e come spiegato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, è il momento di tirare un sospiro di sollievo: “Il 2024 sarà un anno meno pressante anche se ci sono lavori particolarissimi da portare a compimento”.

Oggi, nella sede di Palazzo Donini, in quello che è diventato un consueto appuntamento, è stato fatto dunque il punto della situazione, con l’assessore Enrico Melasecche, la presidente Tesei, il responsabile Anas Umbria Lamberto Nicola Nibbi e il responsabile Gestione Rete Anas Umbria Andrea Primicerio.

La presidente Tesei ha sottolineato i risultati straordinari ottenuti grazie alla collaborazione con Anas e alla visione progettuale dell’Umbria, che ha permesso di reperire i fondi necessari per migliorare la viabilità e favorire lo sviluppo economico: “Il nostro impegno continua per la concretizzazione di opere importanti quali il Nodo di Perugia e il completamento della Tre Valli per il collegamento viario dell’area del cratere del sisma 2016” ha sottolineato la presidente Tesei.

Anas dal 2020 ha completato lavori di manutenzione e riqualificazione delle strade di propria competenza per un investimento complessivo di 275 milioni di euro. A questi si aggiungono oltre 267 milioni di euro per lavori in corso e 131 milioni di euro per lavori di prossimo avvio.

Importanti interventi di risanamento della pavimentazione sono state realizzate su diverse strade tra cui la E45, il raccordo Perugia-Bettolle e le statali 75, 318 e 3. Anas ha anche sostituito il vecchio spartitraffico centrale con una barriera più alta e resistente, in grado di contenere gli urti anche di mezzi pesanti.

L’assessore Melasecche ha elencato interventi in corso e stato di avanzamento delle grandi opere, dalla recente consegna dei lavori per la messa in esercizio della galleria della Guinza, ai lavori sulla Perugia-Ancona, con l’apertura del diaframma sulla galleria Picchiarella prevista a maggio, sulla Pian d’Assino, sulla Flaminia e sulla Tre Valli, soffermandosi fra l’altro sul viadotto Montoro e anticipando la richiesta ad Anas di procedere al consolidamento dei viadotti da Terni al porto di Civitavecchia al fine di rendere possibile il trasporto su gomma dei grandi fucinati prodotti dalle acciaierie Arvedi-Ast di Terni.

Lamberto Nicola Nibbi ha concluso spiegando che nel 2023 la produzione si è attestata sui 110 milioni di euro per lavori eseguiti e nel 2024 prevedono di proseguire l’opera di riqualificazione realizzando lavori per ulteriori 90 milioni.