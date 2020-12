‘Nodino di Perugia’: monta la preoccupazione tra i comitati per il ‘No’

Il ‘Nodino di Perugia’ torna di attualità e a distanza di vent'anni monta la preoccupazione all’interno dei comitati, sorti spontaneamente nei territori, che nel 1999 riuscirono ad opporsi alla realizzazione della variante Collestrada-Madonna del Piano. Timori confermati dalle recenti ‘comunicazioni’ delle istituzioni regionali e da alcune indiscrezioni che prospettano la riproposizione di un percorso stradale già bocciato dai cittadini, che non risolve le questioni legate al traffico di Ponte San Giovanni e che rischia di deturpare pesantemente la natura agricola e residenziale di alcune aree del territorio.

Secondo i residenti della zona il nuovo tratto stradale, oltre a tagliare nettamente un centro abitato e numerose proprietà, andrebbe a comportare dei seri rischi anche dal punto di vista ambientale e della sicurezza pubblica. Per questi motivi i Comitati sperano che sin dai prossimi giorni le istruzioni possano far chiarezza in merito alla riproposizione di tale progetto e allo stesso tempo si rendano disponibili ad aprire un tavolo di confronto che tenga conto delle esigenze dei cittadini, evitando di continuare ad operare all’insaputa degli stessi.