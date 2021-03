Nomine & Poltrone - L'assessore Giottoli nel cda della Strada del vino-Colli del Trasimeno

Il Consiglio di Amministrazione della Strada del Vino – Colli del Trasimeno ha deliberato l’ingresso di Gabriele Giottoli in qualità di Assessore al Turismo e Sviluppo economico del Comune di Perugia

Il Consiglio di Amministrazione della Strada del Vino – Colli del Trasimeno ha deliberato l’ingresso di Gabriele Giottoli in qualità di Assessore al Turismo e Sviluppo economico del Comune di Perugia.

La scelta , spega una nota del Comune di Perugia, "è frutto di un’attiva interlocuzione iniziata circa un anno fa tra il capoluogo, la Strada del Vino e l’Unione dei Comuni del Trasimeno, allo scopo di costruire politiche economiche coerenti e quanto più possibili uniformi, in un’ottica di potenziamento dell’attrattiva turistica e dell’efficientamento e modernizzazione dei servizi". E ancora: "Significativo tassello della fattiva collaborazione tra i territori è da considerare anche il varo del piano strategico messo a punto dal Comune di Perugia, a valere sui fondi del Next Generation EU-Recovery Plan, che ha incluso importanti interventi che interessano la riqualificazione del territorio del Trasimeno". E la Strada dei Vini Trasimeno, sottolinea Palazzo dei Priori, "si pone come interlocutore privilegiato costituendo un tavolo a cui partecipano le amministrazioni locali, le realtà produttive del settore enogastronomico e le strutture ricettive".