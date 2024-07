Strada Ponte d’Oddi, lavori Umbra Acque: come cambia la viabilità

Lavori Umbra Acque lungo strada Ponte d’Oddi, arrivano le modifiche alla viabilità. Dal 22 luglio al 2 agosto - come disposto dall'ordinanza 2105 che modifica la 924 - "divieto di transito in Strada Ponte d’Oddi nel tratto compreso fra Via dell’Acquario e Via Pesenti dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì" e "dal Lunedì al venerdì - dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno successivo e dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 7,00 del lunedì successivo senso unico di marcia disciplinato da idonea segnaletica anche notturna di pericolo in Strada in Strada Ponte d’Oddi, nel tratto compreso fra Via Pesenti e via dell’Aquario". L'ordinanza dispone anche "il limite massimo di velocità di 30 Km/h In Strada Ponte d’Oddi, nel tratto interessato dalla disciplina in senso unico di marcia".