INVIATO CITTADINO Strada Perugia-San Marco, tagliati i rami pericolanti

Tagliate quei rami, prima che precipitino sulla pensilina ammazzando qualcuno. Operazione compiuta. Strada Perugia-San Marco, zona compresa tra il ristorante Valentino e la rotatoria dei Rimbocchi (San Giovanni Paolo II) col grande Grifo di Pasticci (“Grifo rampante su ruota della vita”).

Una pensilina, poco prima della strada in discesa da Ponte d’Oddi, accoglie i viaggiatori in attesa dei mezzi pubblici. Alcune querce di robuste dimensioni brandivano possenti ramature, pericolosamente protese sopra quella pensilina con copertura in plexiglas.

Rami che qualche viaggiatore osservava con visibile preoccupazione, preferendo attendere un po’ in disparte… e in tranquillità. Mettendosi, insomma, fuori portata di un’eventuale caduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Finalmente, chi di dovere ha provveduto a fare piazza pulita dei rami, mettendo in sicurezza le persone che attendono il bus in quel punto molto frequentato.