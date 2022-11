LETTI PER VOI. Uscito il volume ‘Racconti umbri’ che promuove autori di sicuro talento della mistica terra di Francesco

LETTI PER VOI. Uscito il volume ‘Racconti umbri’ che promuove autori di sicuro talento.

Si tratta di una iniziativa, pubblicata nelle edizioni Historica, per la collana Antologie (pp. 225, euro 22).

Historica è impegnata a svolgere un attento lavoro di scouting di autori esordienti, con l’obiettivo di proporre un’editoria di qualità.

Il volume (realizzato in forma analoga anche per altre regioni italiane) è frutto di un contest lanciato sul social facebook e ha visto l’adesione di oltre 150 autori della Regione verde.

Ne sono stati selezionati 46, tutti meritevoli. Si tratta di racconti brevi che propongono come sfondo il nostro territorio, in chiave naturalistica, ma anche antropologica. Racconti dal taglio realistico o fantastico, intriso dell’umbritudine, che ne pervade le intime fibre, pur nella diversità dei temi.

Fra gli autori ne abbiamo intercettati alcuni di nostra conoscenza. Citiamo Francesco Calzoni e la sua “Canzone dei matti”; Sandra Frenguelli “Non solo emozioni”; Sergio Tardetti “Caffè d’Africa”; l’anchor woman Paola Gualfetti (in foto col volume) “Fasce argentate in Valnerina”. Un racconto di taglio storico-descrittivo, carico di affetto e misticismo. Storie di colline e di bruschette, di olivi per “la palma benedetta [che] non ha il colore dell’argento, ma dell’oro. E, prima ancora che dall’Acqua Santa, è già benedetta dalle ruvide mani dei padri e delle madri”.

Ma la citazione non suoni a torto o detrimento di tutti gli altri autori di racconti originali e interessanti. A riprova della circostanza che la pianta della narrativa umbra è florida e verde. Più che mai.