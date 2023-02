Tra strumenti, attrezzi e macchinari, vanno all'asta le storie di artigiani, muratori e pasticcieri

Vecchi, arrugginiti, sporchi, scrostati, ma sono gli attrezzi che hanno accompagnato le mani di sarte, muratori e altri artigiani. Alcuni pezzi starebbero meglio sulle bancarelle dei mercatini dell’usato o del vintage invece che sul bancone del battitore delle aste giudiziarie. Pezzi che raccontano storie, distrutte della crisi economica e dalle difficoltà.

Il primo lotto all’asta è quello costituito da pezzi provenienti da un laboratorio tessile. Al prezzo base di 2.169,65 euro si possono acquistare:

- orlatrice Lewis union special

- macchina da cucire Pfaf 563

- macchina da cucire Durkopp

- taglia e cuci

- taglia e cuci ex

- 3 macchine da cucire Pfaff

- macchina da cucire Durkopp

- 2 orlatrici pfaff

- macchina per capospalla capi Durkopp

- macchina da cucire the reece corporation

- ferro da stiro con caldaia e tavola Comel s.r.l. Sn 12026153

- ferro da stiro con caldaia e tavola Comptel s.r.l. N 0806

- ferro da stiro con caldaia e tavola Idrosmack s.r.l. Matr.5247

- orlatrice Rimoldi

- orlatrice Pfaff

- orlatrice Strobill

- n.4 macchine da cucire Durkopp

- n.3 macchina da cucire Pfaff

- orlatrice Durkopp adler

- macchina da cucire Pfaff

- orlatrice Pfaff

- taglia e cuci Union special

- n.5 macchine da cucire Pfaff

- n.2 orlatrici Rimoldi

- macchina da cucire Necchi

- orlatrice Union special

- n.3 macchine da cucire Pfaff

- n.2 macchine da cucire Durkopp

- n.3 cesti carrello su ruote

- n.5 cesti carrello su ruote di piccole dimensioni

- n.29 carrelli in metallo a due ripiani di varie tipologie

- n.6 armadi in metallo a tre ante

- n.19 seggiole con struttura in ferro,seduta e schienale in legno

- n.4 carrelli in metallo

- n.7 appendiabiti in metallo su ruote

- mini pressa per tessuti

- n.10 tavoli da lavoro con struttura in ferro e piano in legno vari tipi

- n.2 scaffali in metallo con nove ripiani

- tavolo da lavoro in metallo con ripiano

- morsa manuale in metallo

- mola

- scala in legno

- n.154 scatole non intere di gomitoli piccoli di filo da cucito vari colori

- n.106 scatole non intere di gomitoli grandi di filo da cucito vari colori

- n.20 scatole bottini assortiti

- gomitoli filo per cucito sfusi

- bottoni sfusi varie misure e tipologie

- n.3 macchine per fissaggio manuale automatici

- n.5 scatole zip varie tipologie,colori e misure

- n.264 fibbie in plastica a scatto per cinte

- macchina arrotolatrice senza protezioni con tavolo

- n.2 macchina per marcatura elettrica tessuto

- n.4 carrelli in metallo

- bilancia in metallo

- scrivania in metallo con doppia cassettiera e tre cassetti

- scrivania in laminato scuro

- cassettiera a quattro cassetti in laminato scuro

- mobile basso con un anta e tre spazi a giorno in laminato scuro

- poltrona su ruote con braccioli e schienale alto rivestita in ecopelle

- n.2 seggiole in metallo rivestite in tessuto

- poltroncina su ruote rivestita in tessuto

- poltrona su ruote con braccioli e schienale alto rivestita in ecopelle

- classificatore a tre cassetti in metallo

- postazione da lavoro per pc in laminato con due spazi a giorno

- fotocopiatrice olivetti d-copia 16mf

- pc assemblato completo di monitor a tubo catodico, tastiera e mouse

- classificatore in plastica sedici ripiani

- mobile basso in laminato con un anta ed uno spazio giorno

- ventilatore a piantana ferrari

- armadio in metallo a due ante asofietto con cinque ripiani

- calcolatrice canon mp120-dh

- telefono con base brondi

- telefono/fax panasonic kx-fp205

- telefono cordlesse panasonic

- classificatore in plastica cinque ripiani

- appendiabiti a colonna.

Altro lotto, al prezzo base di 475 euro è costituito da:

- attrezzatura,accessori,utensili vari per edilizia sotto elencata:

- ponteggio mobile ad elementi prefabbricati in acciaio zincato con stabilita’ propria (non completo), composto da: sedici telai,quattro livellatori,una botola,una tavola,quindici elementi di unione,quattro puntoni di equilibrio,quattro terminali parapetto,due diagonali a cravatta,tre tavole,quattro elementi fermapiedi.

- trabatello mobile ad elementi prefabbricati in acciaio zincato (non completo) composto da: quattro telai,quattro elementi di giunzione,due terminali parapetto,due fermapiedi.

- scala d’appoggio marca “facal prima” in alluminio a sette gradini

- trapano marca “Hilti te1” con valigetta, numero di serie 06-0263241

- trapano demolitore marca “Hilti te 6-a36” numero di serie 06-0142487-mn-11 in valigetta con due batterie e carica batterie.

- carotatrice marca “Hilti dd130” con valigetta e una tazza diamantata diametro 10 cm lunghezza 44cm e prolunga

- telaio per carotatrice marca “Hilti dd130 rig”

- martello demolitore “Hilti te-50” numero di serie 04-0021884-gj-07 con valigetta,una punta dim. 25 lunghezza 95 e due scalpelli

- martello demolitore “Hilti te 7-c” numero di serie 02-0135043-ck-08 con valigetta, tre scalpelli e due punte da dim.28 e 8

- martello demolitore “Hilti te-76 numero di serie 074-00036723 con valigetta, quattro scalpelli e una punta dim.32

- martello demolitore “Hilti te 15-c” numero matricola 287301-08-277311-03 con valigetta,due scalpelli e una punta dim.16

- martello demolitore “Hilti te 50” numero matricola 05-0036537-dk-08 con valigetta e tre scalpelli

- aspiratore “Hilti vc 20 ul” numero serie 080569

- scanalatore “Hilti dc-se 20” numero serie 034580 con valigetta e sei dischi diamantati

- aspiratore “Hilti vcu 40”

- scanalatore “Hilti dc-se 20” numero serie 058153 con valigetta e tre dischi diamantati

- smerigliatrice “Hilti dc125 s” numero serie 291001078 con sistema per la rimozione della polvere per scanalare

- avvitatore a batteria “Hilti sfc 14-a” numero seriale 9314923 con valigetta e due batterie

- adattatore per batterie “Hilti te6-a bap” numero sdi serie 320121-47-00

- valigetta set Bosch a batteria comprendente di seghetto gsa 24ve,avvitatore gsr 24 ve-2,lampada gli 24v con due batterie,un caricabatteria e dieci lame

- avvitatore a batteria Bosch gsr 12 ves numero di serie 0601921565 con valigetta. Batteria e carica batterie

- misuratore terra marca “Pantec mit 800” in due valigette,apparecchio e accessori

- lotto di cavi in rame rivestiti di varie sezioni,metrature e tipologie

- lotto di circa 440 lampadine,lampade e neon di varie tipologie forme colori e potenza

- lotto di quarantadue utensili tra cui: plafoniere,lampade,applique,faretti,faretti da incasso,strisce led

- lotto di 135 placche varie tipologie modelli e materiali di marca gewiss ave

- lotto di guaine e tubazioni rigide,accessori

- lotto di 80 frutti,120 tappi,50 portafrutti varie marche e modelli

- lotto di circa 130 coperchi per scatole di derivazione in cartone e pvc varie misure, 30 scatole derivazione, 8 scatole da incasso per lampade emergenza beghelli,due prese industriali 240v con quadretto, nove coperchi e quadri con coperchi per quadri, struttura per citofono esterno

- lotto composto da: citofono da interno “Bticino”,accenditore digitale, un convertitore due uscite “fracarro”,kit videocitofonico “vimar” incompleto, un inverter “omron” j1000

- lotto di un palo da antenna, un palo parabola, due antenne fracarro

- lotto di quattro scatoloni di rimanenze di magazzino varie tipologie a corpo e non a misure

- punta per trapano da muro, attacco sds max diametro 25cm e lunghezza 85cm

- lotto di ferramenta varia contenuta in cinque contenitori in plastica,13 bocche di lupo e due barre filettate a corpo e non a misura

- lotto di attrezzi e accessori vari per edilizia e carpenteria il tutto a corpo e non a misura

- betoniera dtm

- n.8 tubazioni per scarico detriti in materiale plastico di colore verde e giallo,privi di tramoggia

- lotto di nove metri di scaffalature metalliche

- lotto di stigliatura di mobili da ufficio:quattro scrivanie con cassettiera,una scrivania,tre scaffali in laminato,quattro sedie, un pouff con rotelle

Lotto di macchine da ufficio: due calcolatrici,due fax,due pc,due stampanti.

Altra asta quella di macchinari per la molitura delle olive, per un prezzo base di 12.500 euro per:

- n. 2 seperatori professionali per oleificio marca rapanelli installati in linea e completi di quadro elettrico

- estrattore centrifuga per oleificio marca Rapanelli.

Attrezzi da lavoro per un lotto che parte da 9.000 euro e composto da:

- n.1 saldatrice Monaldi

- n.1 saldatrice Monaldi

- n.1 cancello a doghe a due ante misure 4 × 2 verniciato color rame

- n.1 saldatrice al plasma “prof 52 Cebora”

- n.2 travi in ferro ad “h” misure m 6 × 0,30.

Attrezzature di un laboratorio di pasticceria costituiscono il lotto dalla base d’asta di 1.100 euro:

- abbattitore di temperatura marca “H”

- bilancia elettronica dibal mod.Novaplus

- bilancia elettronica dibal mod g.310

- bilancia elettronica “Horecatech srl”.

Vanno a offerta libera un banco-frigo in acciaio inossidabile marca De Blasi con tre scomparti alla base, due lavabi e due cassetti, completo di motore, un bancone bar in acciaio inossidabile, un frigorifero Samsung e una macchina sottovuoto per alimenti.