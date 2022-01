STORIE DI DONNE - Miss Nonna 2022: c'è anche l'umbra Cinzia Spigarelli tra le bellissime over 50

Avreste mai immaginato vostra nonna partecipare a un concorso di bellezza dedicato alle nonne? Ebbene, questo è realtà: il Concorso “Miss Nonna” è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alla figura della Nonna, giunto quest’anno alla sua 17° edizione, ideato da Paolo Teti nel 2005, quando il Parlamento Italiano istituì la “Festa dei Nonni” (che ogni anno si festeggia il 2 ottobre); stesso organizzatore anche del concorso “Miss Mamma Italiana”.

Nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria - Riviera Romagnola, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, lo scorso fine settimana, si è svolta la presentazione ufficiale del Calendario dell’anno 2022 di “Miss Nonna”. Il concorso si è svolto in Ottobre, incoronando come vincitrice assoluta “Miss Nonna 2021” la 50enne marchigiana Elisabetta Farabolini. Ma frutto del Concorso è il suddetto Calendario, in cui sono protagoniste le bellissime nonne più quotate del 2021. Tra loro anche una nostra corregionale, vincitrice della fascia “Miss Nonna Sponsor Top”, ovvero Cinzia Spigarelli, 57 anni, casalinga, di Valtopina (Perugia), mamma di Michela, Milena e Sara e nonna di Petra, Damiano ed Ester di 7, 5 e 6 anni. A lei è riservata una pagina “speciale” del calendario, ovvero quella di Gennaio 2023. Siamo andati a conoscerla personalmente per scoprire qualcosa in più su di lei.

Cinzia, cosa l'ha spinta a partecipare a questo concorso?

"Fin da quando ero ragazza, di carattere sono stata sempre molto timida e poco aperta, ma dopo essere diventata nonna a 50 anni sono molto cambiata: i nipoti mi hanno ridato la vita, mi sono aperta di più e non sono più timida come prima. Avevo visto in tv un programma dove era presente una Miss Nonna e sono andata su internet a cercare il concorso. Ho deciso in autonomia di fare questa esperienza ed eccomi qua! Non avrei mai fatto prima una cosa simile, ma diventando nonna sono cambiata: quando sei mamma hai più impegni con i figli, invece come nonna hai più tempo, sebbene ne passi molto con i miei nipoti".

I suoi parenti come hanno preso la sua parteciparzione al Concorso?

"Mi ero iscritta senza dire niente a nessuno, ma poi sono stata chiamata per partecipare e ho mandato un messaggio alle mie figlie, chiedendo chi mi potesse accompagnare a fare il Concorso a Bellaria... Loro sono rimaste sorprese, ma poi sono state contente della mia iniziativa e mi hanno accompagnato assieme ai nipoti. Questi in particolare mi hanno fatto tanti complimenti e alle selezioni mi sono proprio scatenata, ballando anche il twist! Non ero così... è proprio vero che con l'età si cambia!".

Cinzia, dopo aver vinto questo titolo ha altre idee o progetti in mente?

"Attualmente no, ma se ci saranno altre iniziative di questo genere in futuro proverò a partecipare; è stata una bella esperienza. Ora mi prendo cura di me come non facevo prima: vado in palestra tre volte a settimana, pur continuando ad aiutare anche le figlie e i nipoti. E' grazie ai miei nipoti che ora mi sento un'altra!".

Complimenti alla Miss Nonna di Valtopina oltre che per la sua forma fisica, anche per il suo spirito cordiale e pieno di energie!