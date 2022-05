STORIE DI DONNE - Da Assisi alle Nazioni Unite a New York per coltivare un sogno: la storia di Ouns Mornagui

Si chiama Ouns Mornagui, ha 23 anni, ed è di Assisi, la studentessa del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo dell’Università per Stranieri di Perugia che ha vinto il bando nazionale MAECI-CRUI, per svolgere un tirocinio presso la Rappresentanza Permanente d'Italia alle Nazioni Unite a New York.

La giovane dottoressa ha già iniziato l’esperienza lo scorso 9 Maggio, momentaneamente online per via delle misure anti pandemiche, ma ci racconta come già si senta perfettamente a suo agio nel back office di un’istituzione internazionale di questa portata.

“Mi sono sempre interessata di diritti umani, nel portare avanti le istanze delle persone - racconta Ouns a Perugia Today -, è dalle scuole superiori che faccio la rappresentante degli studenti, impegno che ho mantenuto anche nel RICS. Amo da sempre questo ruolo di mediazione e di comunicazione, il fare da tramite che ha trovato luogo in me sin dall'adolescenza. L’impegno presso l’Università per Stranieri di Perugia come rappresentante del corso di laurea RICS mi ha permesso di comprendere l’importanza e la responsabilità della mediazione e sono grata al mio ateneo per avermi dato questa preziosa occasione. Con la laurea triennale in Comunicazione Internazionale dell’Università per Stranieri di Perugia - spiega la studentessa - ho avuto modo di approfondire le tematiche relative al diritto internazionale, delle persone, all’uguaglianza di genere. L’UniStra offre tante opportunità sotto questo aspetto, e ti permette di lavorare con le organizzazioni internazionali, come appunto l’ONU e l’Unione Europea. Oltre a questa esperienza, ho frequentato un altro corso di mediatore interculturale. Ho selezionato la sede della Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite - NY per il mio profondo interesse per i temi trattati”.

Come immagina il suo futuro all’indomani di questa esperienza di tirocinio?

“Ho iniziato il tirocinio pochi giorni fa e già mi trovo a mio agio: vedere come si muove questo grande organismo, l'interconnessione anche con gli altri Paesi, è un futuro in cui mi posso anche trovare. Mi piacerebbe continuare anche sotto il profilo accademico, approfondendo queste skills che sto maturando”.

E invece pensare a un futuro internazionale… in Assisi?

“Sarebbe anche una prospettiva possibile quella di rimanere legata ad Assisi, che è una città magica che riunisce persone da ogni dove. Qui ho avuto modo di incontrare tante persone provenienti da vari Paesi e con culture diverse e mi sono sempre ritrovata in questo clima internazionale, anche all’interno dell’Università per Stranieri di Perugia”.

Non resta che congratularci con questa giovane laureata dalle idee chiare e augurarle un futuro pieno di successo.