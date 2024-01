Storia dell'Umbria in età contemporanea, nuovi progetti e una rivista per l'Isuc

Due anni di iniziative per rimettere in moto la ricerca sulla storia dell’Umbria in età contemporanea.

È il compito che si è prefissato il comitato scientifico dell'Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea attraverso la documentazione e la ricostruzione delle vicende politiche-istituzionali dell'Umbria dal 1860 ad oggi dal momento del suo insediamento ad ottobre del 2021.

In questo biennio sono stati organizzati quindici convegni e sono stati finanziati tredici progetti di ricerca tra i quali quattro borse di studio in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia e l'Università per Stranieri, con l'obiettivo di far entrare la storia regionale nella ricerca accademica universitaria.

Nel 2023 è uscito il primo numero della rivista cartacea e online Umbria Contemporanea “dove studiosi hanno elaborato interessanti ricerche sulla storia dell’Umbria e vengono riportati gli atti dei convegni organizzati – ha affermato Alberto Stramaccioni, presidente dell’Isuc – L’attività dell’Isuc proseguirà nei prossimi mesi con delle ricerche significative, come quelle che stiamo realizzando con le due università di Perugia, in particolare sulla storia umbra in relazione alla seconda guerra mondiale e e della storia imprenditoriale regionale”.