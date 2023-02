La storia delle scuole, dei maestri e degli studenti dell'Umbria raccolta in un volume

Uscirà il 17 febbraio, edito da Morlacchi, il primo volume della collana promossa dalla Fondazione Sant’Anna di Perugia e da Proteo FareSapere Umbria.

“Per una storia delle istituzioni educative dell’Umbria”: questo il titolo del libro che inaugura le pubblicazioni della comunità di ricerca nata giusto un anno fa. Nello specifico la pubblicazione raccoglie gli atti del seminario di studi svoltosi il 18 febbraio 2022 presso la Sala Sant'Anna di Perugia integrati dai contributi di alcuni studiosi.

“L’iniziativa editoriale non vuole essere una semplice ricostruzione della storia dell’istruzione in Umbria, ma configurarsi come una vera e propria operazione di salvaguardia e valorizzazione di un aspetto non secondario del suo patrimonio culturale-educativo – spiega Marcello Rinaldi, presidente della Fondazione Sant’Anna – Negli studi ospitati, dunque, la scuola e gli studenti, i maestri e la didattica, insieme alle teorie pedagogiche, resteranno al centro, ma indagati con una prospettiva 'dal basso', collocando le istituzioni educative nel più ampio contesto della società locale e mettendo in evidenza le strette relazioni tra scuola e istituzioni, alunni e contesto economico e produttivo, programmi scolastici e capacità di adattamento di essi ai bisogni locali”.

Il volume, composto da 300 pagine nelle quali si succedono una ventina di interventi e contributi, ha l’obiettivo, evidenzia Alberto Stella, presidente di Proteo FareSapere Umbria, “è quello di sollecitare un rinnovato interesse per la scuola e le istituzioni educative, con il fine civico di alimentare in tutti (politici, cittadini, operatori della scuola) la consapevolezza che una modernizzazione senza istruzione e cultura rischia di far durare sottosviluppo e marginalità”.

La collana “Paideia” è coordinata da un comitato scientifico presieduto dal professor Mario Tosti dell’Università degli Studi di Perugia.

Il volume verrà presentato il prossimo 3 marzo a Perugia, e a seguire in altre città della regione al fine di promuovere anche la comunità di ricerca che conta già 115 adesioni diffuse in modo piuttosto omogeno su tutto il territorio regionale.