L'arte umbra secondo l'occhio del conoscitore, Perugino, Bonfigli e Pintoricchio nei taccuini di Cavalcaselle

Giovan Battista Cavalcaselle e l’arte umbra sono i protagonisti del volume di Cristina Galassi “L’occhio del conoscitore”, pubblicato nella serie Quaderni della Galleria nazionale dell’Umbria e che raccoglie le ricognizioni dello studioso, all’indomani dell’unità d’Italia in chiese e collezioni umbre, appuntate in una serie di taccuini, poi finiti alla Biblioteca Marciana di Venezia. La professoressa Galassi ha una lunga carriera nella didattica e nella ricerca, nello studio e nella gestione delle realtà museali dell'ateneo perugino nella sua attività di ricerca e studio nel settore della Storia della Critica d’Arte, Museologia e critica artistica e del restauro solo per citarne uno, ha dedicato molta attenzione agli aspetti regionali, e qui penso ai suoi studi su Palazzo Trinci di Foligno e il volume sulle requisizioni napoleoniche e i tesori trafugati dall’Umbria, alcuni dei quali non sono più tornati. Nel corso degli ultimi anni si è occupata del Cams, il Centro d’ateneo per i musei scientifici e della direzione della Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici, e ha svolto le funzioni di consigliere e membro del comitato d’indirizzo della Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia, occupandosi del patrimonio storico artistico della Basilica di San Pietro a Perugia.

“Cavalcaselle è stato un pioniere dello studio della storia dell’arte, percorrendo le strade della neonata Italia unitaria a dorso di mulo, con una bisaccia a tracolla e il taccuino nel quale appuntava luoghi e opere, tracciando schizzi dettagliati. Era un conoscitore autodidatta con un occhio artistico unico, che ha svolto prima la professione di ingegnere, poi soldato, poi lavorando per ricchi mercanti e lord inglesi per trovare pezzi con i quali arricchire le collezioni. Gira l’Europa a caccia dell’arte italiana finita nelle collezioni private, abbinando la ricerca giornalistica con quella dello studioso – afferma la professoressa Galassi - Lavora per la National gallery di Londra che lo usava per cercare opere da acquistare, d’altronde a quell’epoca non c’era una legge di tutela e molte cose sono sparite nel tempo, basti pensare all’affresco del Perugino di Fontignano o alla Biga etrusca”.

E qual è la storia dei taccuini che riguardano l’arte umbra?.

“Il ministro De Sanctis lo manda con Giovanni Morelli in viaggio per Marche e Umbria per catalogare i beni artistici di proprietà della Chiesa e incamerati dal Pepoli e poi dallo Stato unitario. Compie così un viaggio in tutta la regione, annotando, scrivendo e disegnando su questi taccuini che sono poi stati donati dalla vedova alla Biblioteca Marciana e mai trascritti. Due di questi riguardano l’Umbria e riportano in modo dettagliato tutta la storia artistica della nostra regione”.

Perché sono importanti per la storia dell’arte umbra?

“Cavalcaselle vede le opere nel loro contesto originario, altre conservate nell’ex convento di Montemorcino Nuovo (l’attuale Rettorato, ndr), dopo le requisizioni napoleoniche e poi tornate in Umbria. Quella è la prima sede della Pinacoteca civica Vannucci aperta nel 1863 e poi dal 1878 trasferita a Palazzo dei Priori. Da questa visione di insieme delle opere, annotate nei taccuini, nasce la tesi, concreta, dall’esistenza di una Scuola umbra, autonoma da quella toscana e marchigiana”.

Cavalcaselle espone, attraverso i taccuini, un’idea critica della storia dell’arte e sulle opere?

“Per la prima volta crea il concetto di arte autonoma, come dicevo prima, separata dal contesto culturale di Siena e delle Marche. A volte è molto selettivo, ad esempio il Maestro della Croce di San Francesco, di cui adesso c’è una mostra, lo vede nella chiesa omonima, ma non gli piace, lo descrive come un Cristo deforme, tutto verde, così non ne parla più. Si accorge, invece, che alcune opere sono state ricomposte male, con pezzi di mani diverse e che lui ricostruisce attribuendone la paternità: è il caso della Pala di Fiorenzo di Lorenzo ricomposta con angeli di Benedetto Bonfigli. Considera Pietro Vannucci il caposcuola dei pittori locali, per colori e disegno. Riscopre Benedetto Bonfigli, Fiorenzo Di Lorenzo e Bartolomeo Caporali. Fa confronti con opere che ha visto all’estero, come la pala di San Fiorenzo di Raffaello e la Natività del Perugino di Monteripido che è molto simile a quella di Fontignano che lui ha visto in Inghilterra. Riconosce la lunetta di Pintoricchio di Palazzo dei Priori ed è tra i primi ad attribuire il cielo del Cambio alla mano di Raffaello”.

Cavalcaselle avanza anche un’idea di musealizzazione?

“Cavalcaselle pensa ad un grande museo umbro, unico per tutta la regione, ma di fatto prevale l’idea contraria, cioè quella di tante pinacoteche. Base questa idea sull’assunto risorgimentale che dopo aver fatto gli italiani con la politica e le armi era necessario farli tramite la cultura, l’arte, intesa come emanazione della nazione. Quindi era compito dello Stato garantire la conservazione dei beni”.

Il volume “L’occhio del conoscitore. Le ricognizioni di Cavalcaselle e le opere della Galleria nazionale dell’Umbria nel taccuino XI della Biblioteca Marciana” (Aguaplano editore, pp. 486, 50 euro) verrà presentato il 23 aprile nella Sala conferenze della Galleria nazionale dell’Umbria.