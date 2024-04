Due volumi e mille pagine per raccontare la storia del Cristianesimo in Umbria da san Benedetto a Wojtyla

La "Storia del Cristianesimo in Umbria" è stata raccolta in due volumi di oltre mille pagine. Nata da un'idea di monsignor Giuseppe Chiaretti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, è stata curata da Andrea Maiarelli, Pierantonio Piatti e Andrea Possieri, e la prima copia è stata donata a papa Francesco.

L’opera sarà presentata a Perugia, presso la Sala dei Notari del Palazzo dei Priori, martedì 23 aprile, alle ore 17, dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, originario di Foligno, culture della materia, e dal professor Andrea Riccardi, ordinario di Storia e fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Introdurrà e presiederà la presentazione mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu, e porteranno i saluti istituzionali la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e il presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, padre Marek Inglot (SJ), l’organismo vaticano che ha accolto in una sua prestigiosa collana quest’opera edita dalla Libreria Editrice Vaticana (LEV).

La Storia del Cristianesimo in Umbria si presenta in due volumi per un totale di oltre mille pagine, "ideata anni fa dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve monsigno Giuseppe Chiaretti – scrive nell’invito il presidente della Ceu – è stata fortemente voluta dai vescovi ed ha incontrato il patrocinio della Regione Umbria". I tre curatori "ne hanno coordinato la realizzazione – prosegue l’arcivescovo – coinvolgendo un nutrito numero di qualificati studiosi, che raccontano la presenza e lo sviluppo del Cristianesimo nella nostra regione dagli albori fino all’attuazione del Concilio Vaticano II".

La storia del Cristianesimo in questa regione "è rilevante nella storia d’Italia ed è assolutamente fondamentale in quella della Chiesa" affermano i curatori di un'opera che va a colmare una lacuna storiografica.

Composta in cinque sezioni si occupa dell’Umbria attraverso le figure di santità quali Benedetto da Norcia e Francesco d’Assisi e affronta anche il tema della "nuova centralità guadagnata dall’Umbria attraverso l’intuizione wojtyliana dello spirito di Assisi".