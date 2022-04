Vincenzo Biocca, dipendente di Poste Italiane da 40 anni, premiato come “Maestro del Lavoro”

Per il tredicesimo anno consecutivo Poste Italiane partecipa con i suoi dipendenti al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

"La Commissione nazionale istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare, sulla base dei requisiti posseduti dagli interessati, ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 58 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda", spiega una nota di Poste Italiane.

In provincia di Perugia, prosegue la nota, "il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro” verrà conferimento formalmente a Vincenzo Biocca per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale” in Prefettura, durante la cerimonia di domenica primo maggio".

"Sono stati anni di duro lavoro e sono orgoglioso che l’Azienda abbia riconosciuto la serietà del mio lavoro. Sono in Poste da 40 anni: ho iniziato dallo smistamento di Ancona e oggi sono il Direttore dell’ufficio postale di Foligno centro, uno dei più grandi dell’Umbria. Sono grandi soddisfazioni che questa onorificenza non fa che sottolineare", racconta Vincenzo Biocca, dipendente della sede di Perugia.

Le Stelle al Merito, conclude Poste Italiane, "sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di Aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. La metà delle onorificenze è riservata a coloro che hanno iniziato l’attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda".