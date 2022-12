Stefano Tacconi migliora, il figlio Andrea: "Il più bel regalo di Natale"

"Il vostro supporto in tutti questi mesi difficili è stato prezioso, per noi, ma soprattutto per papà, a cui abbiamo sempre mostrato tutto l'affetto da voi dimostrato. La battaglia non è ancora finita, anzi, ma con la vostra vicinanza il percorso sarà meno duro. Grazie a tutti per i tantissimi messaggi". Andrea Tacconi, figlio dell'ex portiere di Juventus e Nazionale scrive così su Facebook. Il giorno prima ha postato un video dove si vede Stefano Tacconi camminare. La didascalia? "Il più bel regalo di Natale".

L'ex portiere perugino di Juventus e Nazionale era stato ricoverato all'ospedale "Santi Antonio e Biagio" per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Si era sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico. I primi miglioramenti sono arrivati a metà maggio quando ha ritrovato l'autonomia respiratoria e un buono stato di vigilanza. Adesso è in una struttura di Alessandria.