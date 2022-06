L'ex portiere perugino della Juve, Stefano Tacconi lascia l'ospedale, inizierà la riabilitazione

La partita più importante della sua vita, ma la sta vincendo. Un post del figlio Andrea per aggiornare sulle condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, e confermare come il suo decorso faccia segnare segnali positivi.

L'ex calciatore perugino, infatti, circa due mesi fa era stato colpito da aneurisma cerebrale per un aneurisma. Dopo un lungo ricovero in ospedale, la notizia attesa da tutti: il campione avvierà la riabilitazione in un centro specializzato. Le sue condizioni insomma, consentono una seconda fase, non più in ospedale. Segnale incoraggiate anche se, non lo nasconde Andrea, "la strada è ancora lunga".