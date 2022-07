INVIATO CITTADINO Inaugurata al cimitero di San Martino Delfico la statua dedicata a Morgana

“Muor giovane colui che al Cielo è caro”. Inaugurata al cimitero di San Martino Delfico la statua dedicata a Morgana, studentessa del Liceo Artistico "B. di Betto”, prematuramente scomparsa lo scorso anno.

L’hanno realizzata i suoi compagni di classe, la III B (oggi IV), Arti plastiche tridimensionali, sotto la guida dell’insegnante Monica Scafati. È il frutto di un anno di lavoro intenso e appassionato.

L’opera è stata commissionata dalla famiglia della ragazza per essere posta sul luogo dove riposano le sue spoglie.

L’artistico manufatto è in cemento, in modo da poter resistere alle intemperie. In cemento, ma di certo “aere perennius”.

L’opera rappresenta una fanciulla che tiene nella mano destra un fiore di cui pare cogliere l’odore. Mentre sull’avambraccio sinistro poggia un uccello. Le gambe emergono da una base che può sembrare il tronco di un albero. A rappresentare l’unicità della natura nelle sue componenti vegetale, animale e umana.

Realizzare quest’opera è stata non solo un’esperienza di alta valenza didattica. Ma ha pure costituito una favorevole occasione per elaborare un lutto che ha fortemente colpito la comunità scolastica di appartenenza.

Una targa riporta la dedica commovente: "Dal tuo corpo cresceranno dei fiori, e tu sarai dentro di loro". Una visione da panteismo naturalistico, intrisa di religiosità. Come, forse, a Morgana sarebbe piaciuto. Nella sua ansiosa ricerca d’eternità.