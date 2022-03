INVIATO CITTADINO Statua di Giulio III, scultura e iscrizioni marcano visita... inutilmente

Raccontiamo ai nostri lettori cosa sta scritto su quei pannelli al basamento della statua di Giulio III. Facciate e isola della cattedrale perfettamente ripulite. Ma la scultura di Vincenzo Danti e quei pannelli lapidei marcano visita. Per ora, di restauro non si parla.

Si tratta di scritte impallidite e ormai prive di rubricatura, nei quattro pannelli al basamento che regge la statua. Ricordiamo peraltro che, in più di un’occasione, quei pannelli furono sfregiati da stupidi graffitari con pennarello a riprodurvi svastiche.

Non fu possibile eliminarle, malgrado l’impegno dei tecnici.

Cominciamo col raccontare ai nostri lettori (che, fino ad ora, non possono leggere niente) cosa recita la scritta frontale del basamento. “JULIO III PONT. MAX. OB RESTITUTOS MAGISTRAT. / PIE. DEPRECANT(ibus). FULVIO S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) CARD. ET ASCANIO / CORNEIS EX SOROR(is), NEPOT(ibus). AD MUNERIS, GRATIQ. / ANIMI PERPETUITATEM POP. PERUS. DEDIC(avit)”.

Che (con riguardo alle abbreviazioni lapidarie) significa: “A Giulio III pontefice massimo, per aver restituito le magistrature, grazie alle pie suppliche di Santa Romana Chiesa e di Ascanio della Corgna, nipoti di una sorella [del papa], a perpetuare la memoria del dono e della gratitudine dell’animo, il popolo di Perugia dedicò”.

Com’è noto, la restituzione delle magistrature avvenne dopo la Guerra del Sale

Su un lato del basamento: “JULIO FELTRIO S.R.E. CARD. PERUSIAE UMBRIAEQ. LEGATO ILLUSTRISS. / BORGARUTIUS RAINERIUS ED COLLEGAE / PRIMO XVIRI SUMPTU PUBL. / CONFLANDAM LOCAR.”

Chiarissimo il senso: “Essendo Giulio Feltrio [della Rovere] cardinale di Santa Romana Chiesa, legato di Perugia e dell’Umbria, l’illustrissimo Borgaruzio Ranieri e i colleghi, per la prima volta [dopo la restituzione delle Magistrature] decemviri, a spese pubbliche appaltarono [la statua] da forgiare”.

Sul terzo lato: “JO. THOM. SANFELICIO EPIS. CAVEN. / PERUSIAE UMBRIAEQ. SUB PAULO III [errore per IULIO III] / PRAESIDE DIGNISS. / BINUS SIGNORELLUS ET COLLEGAE XVIRI / ERIGENDAM CURAV. A.D. MDLV”

Che vale: “Per ordine di Giovanni Tommaso Sanfelice, vescovo, degnissimo governatore di Perugia e dell’Umbria, per conto di Paolo III [errore GRAVISSIMO per “Giulio III”], Bino Signorelli e i colleghi decemviri fecero erigere [la statua] nell’anno del Signore 1555”.

Infine, sul lato posteriore: STATUAM A SEDE SUA XVIII ABHINC ANNIS DETURBATAM DOMINICO DE SIMONE PRAESIDE ADNITENTE POP. PERUS. BASI A SOLO ELEV. HIC. PON. FEC. ANN. MDCCCXVI.

Che significa: “La statua, 18 anni fa, fu abbattuta e rimossa dalla sua sede, essendo governatore Domenico De Simone, col sostegno del popolo perugino, rialzata la base dal suolo, qui fecero porre nell’anno 1816”.

Infine, ai piedi della statua, l’iscrizione di paternità, che equivale ad una firma: VINCENTIUS DANTES PERUSINUS ADHUC PUER FACIEBAT. Che sta per “L’ha realizzata [la statua] il perugino Vincenzo Danti ancora giovane”. Alla lettera si dice “ragazzo” per significare che Danti realizzò l’opera da giovane, in collaborazione col padre, essendo nato nel 1530. Aveva dunque 25 anni e tanto “puer” non era.

Concludiamo ricordando che la scultura era inizialmente posizionata nella piazza Danti (detta anche “della Paglia” e, non a caso, “del Papa”), davanti al cinema-teatro Turreno. Da dove, per far spazio al capolinea del tram, fu spostata sulle scalette della cattedrale, a lato delle Logge di Braccio (1899). Per un periodo, in età napoleonica, era stata tenuta nascosta per timore che venisse utilizzata come bronzo monetario per coniare valuta.

La statua fu oggetto di vari vandalismi. Uno (nel Novecento) consistette nel distacco e furto della tiara che – raccontano le cronache – venne ritrovata dalle parti dei Tre Archi.

PS: Se mai le lettere dei pannelli venissero ripassate (continuo a sperarlo!), non sarebbe male posizionare, in adiacenza al monumento, un pannello con relativa traduzione, in italiano e… in inglese. Dato il livello non troppo accessibile del testo latino rinascimentale.