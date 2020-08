Stanziati dalla Regione 180mila euro per le famiglie numerose, Popolo della Famiglia: “Serve progetto su natalità, non mancette”

Denatalità, famiglie numerose e aiuti, il Popolo della famiglia non può che essere contento quando vengono stanziati fondi e contributi a sostegno dei nuclei familiari, ma secondo il partito non è questa la strada.

"Ogni volta che viene deliberato un sostegno economico alle famiglie, non possiamo che essere solidali con chi beneficia di questo piccolo contributo, ma fintanto che non vedremo un intento organico, strutturato sul medio e lungo periodo, che prenda in seria considerazione l’attuazione di misure drastiche e consistenti, che miri a risolvere il problema della denatalità, non potremo ritenerci né soddisfatti, né tranquilli", ha dichiarato Marco Sciamanna Presidente del Popolo della Famiglia Umbria.

"Con l’Umbria che mostra dati ancor più preoccupanti rispetto alla media nazionale (siamo fra le ultime 5 regioni come tasso di natalità, con appena 6,31 nati all’anno ogni 1000 abitanti), è indispensabile adottare misure urgenti in favore della maternità - prosegue Sciamanna - Il giusto sostegno alle famiglie numerose non deve distrarre dall’urgenza nazionale di invertire la rotta ed è per questo che, ancora una volta, torniamo a chiedere con forza un reddito di maternità ed una fiscalità che premi il quoziente familiare".

"La questione del declino demografico che ha correlazioni strettissime con la situazione di crisi ed incertezza economica, è una partita che si gioca su un tavolo con tre gambe: natalità, maternità e famiglia. Se uno solo di questi elementi portanti viene a mancare, cade tutto. Non può esistere e sopravvivere nessuna società che non dia una priorità strategica a questi aspetti fondamentali che non possono essere classificati come ideologici e confinati al margine di un’azione politica", ha concluso Marco Sciamanna chiedendo a tutte le istituzioni pubbliche, Regione e Comuni compresi, di pianificare e riorientare i loro programmi in favore della maternità.