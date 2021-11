Stanley Tucci a Perugia, la città del Grifo sarà sulla Cnn. Il regalo del sindaco all'attore

Stanley Tucci a Perugia. L’attore candidato all'Oscar e vincitore di Emmy e Golden Globe è in Umbria per girare una puntata di Searching for Italy, la serie CNN ideata e condotta dallo stesso Tucci.

Tucci, grazie alla mediazione dell’Umbria Film Commission, ha incontrato il sindaco di Perugia Andrea Romizi, accompagnato dall’assessore al Turismo Gabriele Giottoli, dalla consigliera comunale Francesca Vittoria Renda, delegata alle produzioni cinematografiche e alla Umbria Film Commission.

Il sindaco Romizi gli ha donato un Grifo e un libro di fotografia su Perugia.