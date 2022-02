INVIATO CITTADINO Trentuno eventi musicali nella “Cattedrale del Borgo”

Varasano, Silivestro, Pinelli. Un annuncio che sa di pentagramma: 31 eventi musicali nella “Cattedrale del Borgo”. Quando si dice “abbiamo fatto 30, facciamo 31!”.

Annunciata a Palazzo Della Penna una stagione musicale, “La grande classica al Borgo”, che si dipana in concerti di rango, dal 27 febbraio al 25 settembre. Introduce la comunicazione l’Assessore Varasano che si qualifica come persuaso alfiere della collaborazione tra Comune di Perugia e Agimus. Da sempre sostenitore della musica, oltre che vicino all’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio, l’assessore studioso di storia contemporanea (e… innamorato dell’antico) elogia l’attività dei borgaroli, capaci di sottrarre al degrado la chiesa di S. Antonio abate e l’Oratorio di corso Bersaglieri (che sarà sede del ciclo dedicato alla chitarra).

La comunità borgarola è presente, oltre che con Pinelli, con Nicola Tassini, Mario e Assunta Raggioli.

A proposito di risanamento, riqualificazione, fruibilità, il presidente Francesco Pinelli espone il concetto di “restaurare per aprire” in riferimento alla possibilità di riportare, nella chiesa di S. Antonio abate, cittadini residenti e non. In questo luogo magico che il Maestro Silivestro non esita a definire “tempio della Musica”, in ragione di un’acustica straordinaria da auditorium di lusso.

Pinelli annuncia anche altre due iniziative di particolare interesse, delle quali abbiamo dato conto in un precedente servizio.

In primis, la Festa del Ringraziamento del prossimo 13 marzo quando (presenti il sindaco il cardinale, l’assessore Varasano…) verranno pubblicamente omaggiati, con la consegna di un pubblico riconoscimento, quanti si sono adoperati con ogni mezzo a loro disposizione (denaro, restauri, lavori manuali) per salvare e tutelare un patrimonio di storia, arte e memorie cittadine.

Poi l’iniziativa “L’Arte finanzia l’Arte” legata alla possibilità di donare in favore del recupero delle tele dei Quattro Evangelisti attribuite al Carloni. Specialissimi concerti con speciali offerte destinate al recupero di quattro tele d’epoca, rese poco leggibili dal nerofumo delle candele, ma di sicuro valore storico-artistico-liturgico.

Tocca infine al presidente Agimus, Salvatore Silivestro, presentare la sventagliata di eventi declinati per temi e linguaggi artistici. Serie rubricabili sotto le voci: Splendori del Barocco, Invito all’Opera, Musica Corale, Vocale e Strumentale da Camera, Chitarra e Danza nel corso dei secoli (all’Oratorio).

Molti i talenti facenti capo al Conservatorio Morlacchi, alla scuola Comunale di Musica di Città di Castello, a musicisti (locali e non) di assoluta capacità, con un occhio di riguardo ai giovani, come nelle finalità dell’Agimus.

Si comincia Domenica 27 febbraio, ore 17:00 con l’ensemble “La melodiosa Sorgente” che esegue Vivaldi.