Perugia, il consiglio comunale approva l'intitolazione del Santa Giuliana a Ilario Castagner

Perugia rende omaggio al mister del Perugia dei miracoli. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità (27 voti favorevoli) l'ordine del giorno presentato da Michele Nannarone (FdI) e Francesco Zuccherini (Pd) e sottoscritto da tutti i consiglieri per l’intitolazione a Ilario Castagner dello stadio-arena Santa Giuliana.

L'ordine del giorno - approvato in commissione e ora anche in consiglio comunale - "impegna sindaco e giunta a cambiare la denominazione del Santa Giuliana in Stadio (o Arena) Santa Giuliana – Ilario Castagner".