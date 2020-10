Stadio Curi, subito 135mila euro per l'adeguamento della copertura della Tribuna ovest

La giunta comunale di Perugia ha approvato, su proposta dell’assessore allo sport Clara Pastorelli, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento statico della copertura della Tribuna Ovest dello stadio Renato Curi, presentato dal Perugia Calcio.

L’intervento per 135mila euro è necessario per l'utilizzo dello stadio per le attività sportive, dopo le verifiche di vulnerabilità sismica dell’impianto.

"Auspichiamo – ha detto l’assessore Pastorelli - che si possa terminare con questi continui interventi di manutenzione, dando vita ad un progetto più ampio e complesso, finalizzato a una complessiva riqualificazione del Curi che sia ancora più sicuro e funzionale per la città".