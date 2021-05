Marco Weiss a Palazzo dei Priori, il fondatore di Spunte blu incontra il sindaco Romizi

Marco Weiss, fondatore di Spunteblu.it, è stato ricevuto a Palazzo dei Priori dal Sindaco Andrea Romizi e dall’assessore allo sviluppo economico, Gabriele Giottoli.

Il giovane perugino, spiega il Comune di Perugia, ha ideato e realizzato l’originale sito web, che prende il nome dalle note spunte di lettura dei messaggi Whatsapp, e che è diventato nel giro di pochissimo tempo, un fenomeno di successo nazionale, principalmente grazie ai canali social ad esso collegati, che prendono il nome di “Mentire di fronte alle spunte blu” e che vantano un pubblico di oltre 1.6 milioni di fans tra Facebook e Instagram".

Per Palazzo dei Priori "Spunteblu.it è oggi un nuovo modo di raccontare la vita e di raccontarsi attraverso gli screenshot delle chat, in maniera anonima, divertente e del tutto in linea con le modalità più attuali di comunicazione tra amici e non solo. L’esperienza è, comunque, andata oltre il semplice intrattenimento, diventando un esempio di imprenditoria digitale di successo. Di pari passo con la crescita della pagina è nata, infatti, una Media Agency, la Weiss Media Srl, che collabora in linea diretta con Google, che ha sede a Perugia e dà lavoro a 12 ragazzi".

Il Sindaco Romizi e l’assessore Giottoli, conclude il Comune, "si sono complimentati con Marco per l’idea e per l’impegno, sottolineando l’intraprendenza del giovane perugino, esempio positivo per molti ragazzi della città. Nel corso dell’incontro è emersa anche la volontà di una futura collaborazione".