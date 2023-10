Città di Castello, l'annuncio della Usl Umbria 1: si sposta il punto prelievi

La Usl Umbria 1 annuncia con una nota che "il punto prelievi del Centro di salute di Città di Castello da sabato 21 ottobre sarà trasferito all'ospedale". Lo spostamento, prosegue la nota, "avverrà senza interruzione dell’attività". E ancora: "I prelievi programmati per la mattina di venerdì 20 ottobre avranno luogo come da programma e subito dopo tutto il materiale sarà trasferito nella nuova postazione che sarà situata al piano terra dei Poliambulatori A (ambulatori 8 e 10). L’accesso al Punto Prelievi è previsto dall’ingresso principale dell’ospedale. I cittadini già prenotati per il 21 saranno informati del trasferimento".