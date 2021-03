Dai voli a difesa della porta del Grifo a quelli aerospaziali, l'avventura di Daniele Cerbini

E' abituato a volare, tra i pali o in cielo e il suo futuro è negli Stati Uniti d'America, come calciatore e come studente.

Daniele Cerbini è un portiere tesserato con il Perugia Calcio da quando aveva cinque anni. Tra i Grifoni ha seguito tutto il percorso sportivo fino alla squadra under 17. In questi anni ha anche avuto l’opportunità di mettere in mostra le proprie qualità con i settori giovanili del Barcellona e del Chelsea.

La passione per lo sport non ha escluso il percorso di studi. Conclusa la maturità l'anno scorso si è iscritto presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Aggregato alla prima squadra del Perugia Calcio verso la fine della scorsa stagione ed è tornato ad allenarsi in prima squadra dal novembre 2020 fino a tutto febbraio 2021. Pur essendo tesserato con il Perugia Calcio partirà presto per gli Stati Uniti d’America grazie a due borse di studio che gli consentiranno non solo di frequentare (a partire da agosto 2021) la Embry-Riddle Aeronautical University, la più prestigiosa ed esclusiva università specializzata in aviazione ed aerospazio (soprannominata la Harvard dei cieli), ma anche di partecipare al campionato calcistico universitario americano.