Ascoltare e supportare le famiglie, nasce lo sportello psicologico di ascolto gratuito

Una tavola rotonda al nido “Tantetinte – il nido delle idee” per ascoltare e supportare le famiglie nel loro ruolo genitoriale grazie ai consigli degli esperti dell’infanzia.

Durante l’incontro interattivo, riservato alle famiglie iscritte, sono stati trattati tanti argomenti con lo scopo di sensibilizzare e dare indicazioni rispetto ai campanelli d’allarme di future difficoltà. È stato anche presentato un servizio, di prossima attivazione, di sportello psicologico di ascolto gratuito, condotto dalla psicologa Giulia Moroni, con l’obiettivo di fornire gratuitamente ai genitori dei bambini iscritti al servizio educativo “Tantetinte – Il Nido delle Idee” che richiedono una consulenza, gli strumenti necessari per la gestione delle problematiche comportamentali che potrebbero emergere in questa fase di vita e di garantire uno spazio in cui si sentano liberi di poter esprimere le loro paure, insicurezze e preoccupazioni: uno spazio in grado di accogliere e rileggere i propri vissuti.

Durante l’evento condotto dagli psicologi Giulia Moroni e Francesco De Salvo, che ha visto una grande partecipazione delle famiglie, si è parlato del mondo cognitivo ed emotivo nei primi anni di vita del bambino. “Lo sviluppo del bambino è un processo caratterizzato da tappe evolutive che devono essere raggiunte entro una certa fascia di età. Conoscere le tappe di sviluppo e saper cogliere le loro sfumature, consente al genitore, colui che conosce meglio di tutti il proprio bambino, di individuare precocemente gli eventuali campanelli di allarme di una probabile difficoltà evolutiva - sostengono Giulia Moroni, psicologa dell’età evolutiva e Francesco De Salvo, psicologo e psicoterapeuta sistemico - Possiamo individuare tre macro-aree riguardanti lo sviluppo cognitivo, motorio e linguistico, che interagiscono durante la loro evoluzione, ma che frequentemente vengono scisse come problematiche settoriali. Infatti, nella nostra pratica clinica ci capita spesso di valutare problematiche linguistiche nei bambini, che a volte sottendono altre difficoltà”.

“L’intenzionalità educativa del progetto pedagogico-organizzativo del servizio educativo è quella di definire contesti ed esperienze che tengano conto dei suoi interlocutori principali: il bambino, la famiglia, l’ambiente, l’équipe e le risorse del territorio - sostiene Robert Bonini coordinatore pedagogico Rete Lilliput Cooperativa Polis – Particolare attenzione è rivolta quindi alle famiglie, che sono coinvolte durante l’anno educativo attraverso tavole rotonde a tema con l’intervento di professionisti dell’infanzia. La tavola rotonda svolta rientra nella ferma volontà di creare uno spazio inclusivo in cui poter supportare una genitorialità consapevole. Si è parlato di genitorialità e del percorso di crescita dei bambini grazie alla preziosa conduzione di Giulia Moroni e Francesco De Salvo, che ringrazio per aver accolto il nostro invito”.