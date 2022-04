Guerra in Ucraina, attivato lo sportello legale per l'accoglienza di profughi e minori non accompagnati

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia “in riferimento alla drammatica guerra che sta interessando lo Stato ucraino” e “la sempre crescente necessità di reperire informazioni da parte di colleghi e da parte della stessa cittadinanza al fine di espletare le pratiche burocratiche necessarie per ospitare profughi dall’Ucraina, con particolare attenzione alle problematiche concernenti i minori non accompagnati” ha istituito “uno sportello di orientamento legale per i profughi ucraini, che sarà attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e sarà contattabile da parte degli avvocati, dei vari operatori giuridici, della cittadinanza e da chiunque fosse interessato alle modalità di espletamento e presentazione delle relative pratiche amministrative”.

Lo sportello potrà fornire informazioni sui permessi di soggiorno (pur con la garanzia del permesso di soggiorno temporaneo consentito dal Governo sulla base del possesso del passaporto ucraino) o rispetto all’affido.

Lo sportello sarà contattabile al numero di telefono della segreteria dell’Ordine degli avvocati di Perugia 075/5724254 ovvero all'indirizzo mail segreteria@ordineavvocati.perugia.it: il personale di segreteria convocherà i vari richiedenti fissando le convocazioni presso i locali dell’Ordine, “alla presenza a turnazione dei professionisti che hanno già fornito la loro disponibilità e a quanti altri vorranno fornirla, secondo orari e modalità confacenti alle esigenze della segreteria”.