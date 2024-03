Le toghe perugine si sfidano sui campi di padel per il primo Campionato dell'avvocatura

Dodici squadre, 58 avvocati iscritti, tre circoli padel coinvolti e una finalità sociale per riflettere sulla violenza di genere e a tutela delle donne.

È il primo torneo di padel organizzato dall’Ordine degli avvocati e coordinato dalle Commissioni “Progetto Donna” presieduta dall’avvocato Francesca Pieri e “Oltre l’Avvocatura” presieduta dall’avvocato Marco Piazzai, che si svolgerà dal 24 marzo al 17 maggio sui campi di Pro Padel, Gryphus e Mapepa di Spello. L’evento conclusivo vedrà lo svolgimento della finale, la premiazione, apericena e convegno per un confronto e riflessione sulle tematiche della violenza.

Ogni squadra ha il suo nome e una maglia. Si sfideranno 4 giocatori per squadra in partite di 3 ore. Si giocherà da domenica sui campi dei vari circoli. Le 12 squadre, divise in 3 gironi, si sfideranno in giornate da 3 ore con girone all’italiana solo andata. In ogni giornata le squadre si sfideranno in un incontro sulla base di 6 partite. A rotazione, tutti i giocatori di una squadra giocheranno tra di loro. Le partite di ogni incontro si disputeranno con la formula di un unico set ai 6 games con Killer point dopo il primo vantaggio. Sul punteggio di 5 giochi pari, tie-break al 7 con killer point diretto. Allo scadere del tempo, verrà terminato il game in corso, conteggiando i game. Vincerà l’incontro la squadra che si aggiudicherà il maggior numero di partite. In caso di pareggio (3-3) vincerà la squadra che avrà vinto il maggior numero di games.

Fase ad eliminazione diretta: le prime 2 squadre classificate di ogni girone, insieme alle migliori 2 terze, giocheranno nel tabellone a ad eliminazione diretta (quarti/ semifinali e finali) con la stessa formula dei gironi. Le altre giocheranno nel Tabellone b ad eliminazione diretta (semifinale e finali), con la stessa formula dei gironi. Quarti di finale e semifinali : 10/11 maggio finale. Venerdi 17 maggio ore 17 presso Perugia Gryphus padel club.