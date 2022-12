Spoleto in lutto, è morto Guido Lilli: "Se ne va con lui un pezzo di storia"

Spoleto in lutto. Il Comune, con una nota di cordoglio, dà notizia della morte di Guido Lilli. "Il centro storico perde un punto di riferimento, un artista della barberia, un uomo che ha vissuto con passione e autentico spirito di comunità la sua professione in via Arco di Druso. Se ne va con lui un pezzo di storia di Spoleto, fatto di aneddoti, di conversazioni, di rapporti umani, di incontri quotidiani. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, esprimendo a nome della città le più sentite condoglianze", scrivono il sindaco, Andrea Sisti, e il presidente del consiglio comunale, Marco Trippetti.