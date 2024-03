Spoleto in lutto, è morto Ivano Santini

Spoleto in lutto per la morte di Ivano Santini, già consigliere e assessore della Giunta guidata da Giancarlo Tulipani, fondatore della manifestazione Punto Eggi e presidente dell’associazione Amici di Eggi.

“Abbiamo appreso con enorme dispiacere la notizia della scomparsa di Ivano Santini – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – un punto di riferimento costante per Eggi, una persona che nel corso degli anni non si è mai risparmiata, lavorando con grande dedizione alla promozione di Punto Eggi e animando per anni l’associazione locale. D’altronde l’impegno di Ivano ha sempre avuto radici profonde, frutto del suo attaccamento al territorio e della sua passione sociale, un modo di intendere ed interpretare la vita che lo aveva portato a far parte della giunta guidata, tra il 1990 e il 1995, da Giancarlo Tulipani. Una forza d’animo ed una disponibilità che furono di grande aiuto per la comunità di Eggi in occasione del sisma del 2016, quando proprio la frazione risultò tra le aree maggiormente colpite del territorio comunale. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze”.