In 400 per quattro posti da educatore: il concorso si svolge al palasport

Concorso al palasport di Spoleto per l'assunzione di quattro educatori di asilo nido. Come spiega una nota "il Comune ha convocato per martedì 27 e mercoledì 28 ottobre le prove relative al concorso per l’assunzione di quattro educatori di asilo nido. La selezione si terrà al Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota”. Per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti legate all’emergenza sanitaria e alla luce dei circa 400 candidati ammessi, la prima prova scritta verrà effettuata in due turni, entrambi in programma il 27 settembre: il primo alle ore 9.00 e il secondo alle ore 15.00".

E ancora: "Alla seconda prova scritta (28 ottobre alle ore 10.00) saranno ammessi i primi 100 classificati e gli eventuali pari merito rispetto all’ultimo punteggio utile attribuito, purché abbiano conseguito il punteggio di almeno 21/30. Tutta la documentazione relativa al concorso è sul portale istituzionale del Comune di Spoleto".