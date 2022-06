E' arrivata ieri all’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto la Bandiera della Polizia di Stato.

La Bandiera nazionale, nella foggia stabilita dall’articolo12 della Costituzione della Repubblica Italiana, è il massimo riconoscimento istituzionale per ogni Corpo o Arma dello Stato, per i suoi appartenenti e per il ricordo dei suoi caduti. La prima concessione di questo privilegio risale al 4 giugno 1922. quando, durante la Festa dello Statuto, il re Vittorio Emanuele III consegnò il vessillo nazionale all’allora Corpo della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza.

Quest’anno poi, in occasione del 170esimo anniversario della sua fondazione, la bandiera della Polizia di Stato è stata insignita di un’altra medaglia d’oro al merito civile dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto premiare gli uomini e le donne della Polizia di Stato per le attività svolte durante la pandemia.

Il vessillo verrà custodito presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto fino a domenica, quando ripartirà, scortato dalle pattuglie della Polizia Stradale della Sezione di Perugia, alla volta di Pontedera (Pisa) per la cerimonia dell’VIII raduno nazionale dell’Sssociazione nazionale della Polizia di Stato.