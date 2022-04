Spoleto in festa, Ninetta compie 107 anni: è la donna più anziana della città

Domenica Giovannetti, da tutti conosciuta come Ninetta, ha compiuto oggi 107 anni. A celebrare insieme a lei questo meraviglioso traguardo, record spoletino di longevità, il sindaco Andrea Sisti e il presidente e vicepresidente del Consiglio comunale Marco Trippetti e Sergio Grifoni.

"Domenica Giannetti è nata a Monteleone di Spoleto il 14 aprile 1915 e si è poi trasferita a Spoleto all’età di circa 30 anni. Ha sposato Gino Smarrocchia con cui ha avuto quattro figlie, Annarita, Erina, Ernesta e Maria, lavorando per molti anni come cuoca nella caserma dei Carabinieri. Circondata dall’affetto dei suoi dieci nipoti, Ninetta continua a coltivare la passione per il canto e ad esercitare la memoria svolgendo operazioni matematiche. Una signora straordinaria, che non ha mai avuto bisogno di prendere medicine", scrive il Comune di Spoleto.

Il sindaco Andrea Sisti, in segno di augurio da parte della città, le ha donato questa mattina la pergamena del Comune di Spoleto.?