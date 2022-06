INVIATO CITTADINO Al Morlacchi serata di (as)saggi coreutici… per tutte le età

Al Morlacchi serata di (as)saggi coreutici… per tutte le età. Teatro pieno di affezionati a Tersicore, per assistere allo spettacolo di fine anno dello Studio Danza Morlacchi, scuola di formazione iscritta alla Royal Academy of Dance di Londra.

Grande soddisfazione per le direttrici artistiche Isabella Bonfigli e Sara Cassicci, anche insegnanti di classica, senza dimenticare la Modernna, la Contemporanea. Sara è pure istruttrice con metodo Pilates.

E poi l’efficace magistero di Elena Moscetti e Alberto Cipri per l’Hip Hop, Domenico di Pietro per la Break Dance, col valore aggiunto del docente ospite Daniele Del Bandecca.

(foto esclusive Sandro Allegrini)

Una serata in tre tempi. Nel primo, il brand “Pietre preziose” in cui compaiono bambini e adolescenti col nome di Acque marine, Topazi, Zaffiri, Rubini, Smeraldi Ametiste… e tanto altro. Sfarzo di costumi policromatici. Entusiasmo e tenerezza.

Nel secondo tempo “Il giardino delle fate” con Unicorni, Gnomi, Fiori, Farfalle, uccellini, Fate…

Per venire al Terzo tempo con Four Season, divertissement dallo Schiaccianoci, Danze arabe, cinesi e russe. Gran Finale con tutti in campo.

Spettacolo seguito con assidua complicità: quella che ci fa perdonare qualche sbavatura dovuta a emozione. O scarsità di tempo per le prove, come annuncia all’inizio Maria Flaminia Bonfigli.

Ma tutto gira, con lo staff tecnico che eccelle per tempistica e volumi.

Quadri di particolare effetto: Eyes of Tiger, le Farfalle (costumi di straordinaria fascinazione) e l’omaggio all’Ucraina coi colori di quel Paese martoriato: un peana convinto alla pace… nelle città, nelle campagne e nel cuore.