INVIATO CITTADINO Splende Sant'Antonio abate con gli ‘Splendori del Barocco’

Splende S. Antonio abate con gli ‘Splendori del Barocco’. Trilla il violino sulla partitura di Vivaldi. Le Quattro Stagioni come strepitosa apertura della VI Stagione concertistica al Borgo S. Antonio.

In straordinaria/ordinaria sinergia fra la dinamica Associazione della Pesa e l’Agimus di Salvatore Silivestro.

Tocca a Francesco Pinelli, fondatore e presidente dell’Associazione di quartiere, fornire il benvenuto agli oltre 200 convenuti. È – quella di Francesco – un’appassionata e orgogliosa rivendicazione di 13 anni di lavoro per rivitalizzare questo borgo medievale, di cui sono state recuperate emergenze storico- monumentali e artistiche di forte caratura identitaria. Lo dico da ex borgarolo che comprende e giustifica il sincero sentire di Pinelli che, in privato colloquio, dice: “Mi sono emozionato”. Avrei voluto rispondere “Anch’io”. Lo faccio adesso.

Ed è stato proprio emozionante sentirlo ripercorrere le pagine buie di quella chiesa, già ridotta a un deposito di tubi, tazze e bidet. Con reliquiari del Seicento e tele rapinati da disinvolti ladroni.

Poi la lode alla famiglia Becchetti che ha tutelato questa emergenza. Con cocciutaggine e dedizione. Fino all’attuale recupero a prezioso auditorium cittadino. Oltre che luogo di preghiera e contemplazione estatica dell’arte.

La liturgia laica di ieri è consistita in un memorabile Quattro Stagioni, eseguito dall’ensemble “La melodiosa sorgente”, composta da ben due Becchetti (Claudio, violino solista, ed Eugenio, clavicembalista ed organaro di vaglia), insieme ad Alessia Monacelli e Stefano Franca al violino, Daniele De Padova alla viola, Graziano Brufani al contrabbasso. Un organico flessibile che va dal quintetto d’archi all’orchestra da camera.

Claudio si è formato al Conservatorio Morlacchi, allievo del grande Tiziano Scarponi. Ha suonato con tanti e ovunque. Sulle spalle un curriculum di concerti e collaborazioni coi grandi del milieu internazionale.

Eugenio ha un curriculum alto come un volume della Treccani. Insegna al Conservatorio Morlacchi, progetta e ripara, con cultura e mani d’oro, organi di tutte le fogge, epoche e prestazioni.

La Stagione prosegue il 12 marzo coi Canti popolari umbri di Antonio Bartolini, oggetto di una straordinaria tre giorni di convegno, commemorazione, esecuzione. Un grande musicista perugino da non dimenticare. Perché dei grandi è bene che si parli in grande. Sempre con memoria viva ed emozione. Altissime.