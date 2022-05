SPECIALE UMBRIA JAZZ 2022 | Torna il vero (e unico) Festival del Jazz: è l'edizione della "rinascita": 500 musicisti, 260 eventi e 90 band. Tutti i bIglietti in vendita

Finalmente torna Umbria Jazz, quella vera, quella che abbiamo sempre amato e conosciuto prima della pandemia da Covid. Torna la grande kermesse mettendosi alle spalle una cancellazione (nel 2020) e una edizione ridotta (nel 2021). Umbria Jazz 22 (8 - 17 luglio) sarà la vera e unica colonna sonora dell'estate in Umbria e dell'Italia con tanto di numeri da record: 260 eventi in dieci giorni, undici diverse location (non contando il centro storico percorso dalla marching band), 90 band per un totale di circa 500 musicisti. E come sempre tanto jazz ma non solo... c'è anche dell'altro dato che il festival per vocazione è aperto ad un pubblico eterogeneo: chiunque può trovare il “suono” più adatto ai propri gusti. I biglietti per i concerti dell’Arena Santa Giuliana sono già disponibili online, da oggi in vendita anche il Teatro Morlacchi e la Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria.

Confermatissimi i FUNK OFF, vera e propria cartolina musicale di Umbria Jazz. La loro location è il centro storico di Perugia, percorso due volte ogni giornata di festival con il seguito di allegria che la street band riesce sempre a creare.Ospite di questa edizione è la BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO, che da oltre 80 anni è un importante veicolo di divulgazione della musica in Italia e all'estero. Composta da 105 musicisti guidati da un vice maestro e da un maestro direttore, tutti provenienti dai più famosi conservatori, partecipa con stile e bravura alle celebrazioni pubbliche più importanti, rappresentando degnamente la Polizia di Stato.

DI SEGUITO TUTTO IL PROGRAMMA, LE CURIOSITA', I PALCHI, TEATRI E ALTRO ANCORA (DIVISO IN PAGINE).

(cambia pagina)