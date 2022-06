Lo speciale | Migliori ristoranti di pesce di lago, ecco quali sono (secondo Tripadvisor)

Quando si pensa alla buona cucina umbra, subito vengono in mente prelibatezze come cacciagione, salumi o l'immancabile tartufo.

Però c'è un'altra eccellenza della cucina regionale che i palati sopraffini non possono trascurare e si tratta del pesce di lago, la cui tradizione è tornata in voga negli ultimi anni anche grazie alla costante attività di promozione da parte dei pescatori del Lago Trasimeno.

Se leggendo queste righe vi è già venuta l'acquolina in bocca, non ci resta che scoprire, secondo le recensioni dei clienti riportate su Tripadvisor, quali sono i migliori ristoranti di pesce di lago della provincia di Perugia.

In prima posizione troviamo il Ristorante Enoteca Il Molo di Passignano sul Trasimeno, segnalato anche su guida Michelin: 875 recensioni di cui oltre due terzi lo censiscono tra l'eccellente il molto buono, non lasciano dubbi su dove andare per non sbagliare. Anche in seconda posizione, stavolta a Castiglione del Lago, dove si trova il Ristorante la Badiaccia, oltre 1200 recensioni (con oltre 800 eccellenti) rassicurano sulla bontà del pesce, definito "ottimo" sia per la qualità della materia prima, sia per il servizio offerto.

Terza posizione in graduatoria per i migliori ristoranti di pesce di lago per Il Fischio Del Merlo, ancora a Passignano, dove i clienti che ci sono stati assicurano che si tratta di una vera "oasi di bellezza e bontà". A seguire troviamo, se pre nella stessa location, il Ristorante Sottovento, dove il punto di forza è il "pesce freschissimo in riva al lago".

Quinto nel ranking di Tripadvisor si trova il Morgan's Restaurant, ancora sul lungolago di Passignano, definito da qualche recensione "il mare in Umbria"; spostandoci in località San Feliciano, troviamo il celebre ristorante Da Settimio, ideale per un pranzo domenicale a base di pesce con tutta la famiglia.

Settimo migliore ristorante di pesce di lago segnalato da Tripadvisor è La bella vita, a Borghetto di Tuoro sul Trasimeno, che gli utenti apprezzano per qualità e location gradevolissimi. Alle spalle in classifica c'è l'Osteria Le scalette a Castiglione del lago, dove la tinca, a detta dei recensori è il piatto forte. In nona piazza, tornando a Passignano, si trova il Ristorante Da Luciano Di Cacciatori, dove vi aspett auna "cena coni fiocchi".

Tornando a Castiglione, segnalato anche sulla guida Michelin, troviamo L'Acquario, apprezzatoper la qualità non solo nel cibo.

Questa è solo la top ten di Tripadvisor sui migliori ristoranti di pesce di lago in Umbria, ma l'elenco continua con altri locali ottimamente recensiti, tra cui alcuni esculsivamente dedicati alla preparazione di questa pietanza tipica. Segno che nella nostra regione il pesce lacustre è estremamente apprezzato, non solo dai turisti!