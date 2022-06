Migliori ristoranti di Perugia, ecco quali sono secondo Tripadvisor

Desiderate fare un'esperienza di pranzo o cena fuori casa in un ottimo ristorante in zona Perugia e volete andare sul sicuro? Una buona chance è quella di consultare che cosa dicono i clienti che già ci sono passati su Tripadvisor, il portale delle recensioni della ristorazione e non solo. E allora, vediamo quali sono secondo il web i migliori ristoranti di Perugia.

Vediamo dove recarsi se si vuole scegliere il meglio del meglio. In cima alla lista delle recensioni troviamo, con oltre 1500 recensioni, l'apprezzatissimo e centralissimo ristorante Il Giurista, in pieno centro storico, con addirittura 1122 giudizi di eccellenza. Avete ancora dubbi?

Seconda nella lista la Trattoria L'Attaccabrighe, dove il punto di forza è il personale "bravo e preparato", ma anche la qualità dei prodotti. Appena dietro nel ranking di Tripadvisor troviamo Avverso Ristorante, ancora in via Bartolo al centro storico perugino, definito dai clienti "Un'eccellenza nella città". Spostandoci nella zona periferica verso Colle della Trinità, troviamo poi nella lista Passatempo BBQ, apprezzatissimo in particolare per le carni da tutto il mondo. Seguendo le indicazioni dei clienti, l'elenco prosegue poi con il ristorante Al Tartufo, anche questo in centro storico: qui le cene sono "sublimi", come scrivono i recensori.

Accanto di pochi passi e anche nella speciale top hit di Tripadvisor, abbiamo il ristorante Luce, dove c'è chi dice che vale la pena tornare a Perugia anche solo per gustarvi nuovamente una cena.

Ancora in centro in settima posizione si trova l'Osteria Pappabona, di cui i clienti gradiscono soprattuto la gentilezza dei gestori, oltre al buon cibo. Per l'ottava posizione in classifica ci spostiamo fuori città, in zona S. Egidio, dove il ristorante Ripa Relais è lodato per la bellezza della location e la buona cucina.

Nono posto tra i migliori ristoranti di Perugia per Borgomela, sempre in periferia ma in zona Parlesca, un "posto magico" dove c'è anche la possibilità di cene vegane e gluten free.

Infine, nella frazione periferica di Ponte San Giovanni possiamo provare La Forchetta Bistrot, menzionato anche nella Guida Michelin, dove è la qualità delle materie prime - come ci informano gli internauti - a fare la differenza.

Se anche voi volete dire la vostra sui migliori ristoranti di Perugia, basterà recensire le vostre esperienze di cene e pranzi su Tripadvisor e il gioco è fatto!