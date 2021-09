'Spazio popolare La Deriva', quei giovani impegnati e talentuosi che realizzano murales da sballo

Sabato 11 settembre è avvenuta l'inaugurazione del cantiere "Writers for Passignano"

Quei giovani impegnati e talentuosi che realizzano murales da sballo. Ne abbiano scoperta l’esistenza attraverso una pagina social. E ci piace molto il loro lavoro. Tanto più che siamo personalmente legati alla zona in cui operano.

Si autodefiniscono “Spazio popolare La Deriva”. Dichiarano: “Scopo dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, politiche, turistiche, musicali, sportive, ricreative, nonché gestione di spazi comuni”.

Quali i soggetti coinvolti per l’occasione?

Elencano: Amministrazione Comunale di Passignano, direttivo Spazio Popolare la Deriva, x la tela Jess, Coke Turco Pistro Sordo, graffitari Pibe Carmine Leonardo Pulcio Aurora Pablo Markez Paolino Noce Coma Marco Mattia Simon, Giuseppe Innamorati, Nicola Torrini ANPI Trasimeno sez. Brigata Risorgimento, Giulia Castellini Emergency Perugia, Roberto Volpi "Il Preside", x l'amatriciana Antonella Carmela Chiara, x le foto Gianni Rago e Matteo Castellani, x il supporto e il sopporto Manu Bar Sancho Panza e Roberto Lestini "pure x l'ottima crema di limoncello"

Tante le persone che si dedicano all’impegno con entusiasmo e competenza. Oltre che con un notevole senso dell’umorismo e dell’autoironia.

Dicono entusiasti: “Con la festa di sabato si è concluso il progetto di riqualificazione zona FS, consapevoli che sarà solo l'inizio ci si vede alla prossima murata... THANKS FOR YOUR COLLABORATION!”.

Informano che il Consiglio direttivo è così costituito: presidente Maurizio Pacini, vice presidente Luca Millarini, segretario-cassiere Chiara Valenti.

Non resta che proporre in gallery alcune immagini tratte dalle pagine dell’Associazione.