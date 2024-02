Nasce Janus medical center, a Torgiano spazi condivisi per medici e professionisti della salute

Uno studio dove i medici possano condividere gli spazi e ridurre i costi della gestione degli ambulatori. Nasce a Torgiano, in via Subasio 2, Janus Medical Center uno studio medico in coworking, (unico spazio coworking in Umbria dedicato totalmente al settore della salute), ed offre spazi attrezzati pronti all'uso, a professionisti operanti nell'ambito della salute, fisica, psicologia ed estetica.

Il vantaggio di scegliere Janus è quello di avere uno studio chiavi in mano senza doversi occupare dei costi fissi e della burocrazia tipici di uno studio di proprietà, con la possibilità di scegliere pacchetti che vanno dalla giornata singola 'una tantum' fino ad un massimo di giorni alla settimana.

Ogni professionista che si appoggia a Janus è indipendente e gestisce i propri appuntamenti in autonomia, con costi parametrati alle necessità e con un canone all-inclusive che comprende tutti i costi fissi tipici di cui il professionista necessita: attrezzatura di base, arredamento, utenze, internet, servizio di pulizia, estintori, materiali di consumo, smaltimento rifiuti, imu-tasi-tari, assicurazioni.

La struttura adibita a Janus è di 220 mq, dispone di sei ambulatori, due bagni, reception e sala d'attesa, e si trova a Torgiano, in un contesto con ampio parcheggio, e circondato da altre attività come farmacia, medici di base, bar e supermercato.