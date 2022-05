Sottoscritto ad Assisi il "Patto regionale per la lettura" promosso dalla Regione con Anci e altri partner istituzionali

Riconoscere l'importanza del libro e della lettura per lo sviluppo dell’individuo e della società. E' questo l'intento del "Patto regionale per la lettura" n documento, promosso dalla Regione Umbria e di durata triennale nell'ambito degli "Stati generali dei Patti per la lettura", convocati dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, sottoscritto ad Assisi tra alcune importanti realtà istituzionali tra cui Anci Umbria.

L'iniziativa si pone nel solco di quanto sancito dalla legge n. 15/2020 ("Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura").

Presente all’iniziativa di Assisi, svoltasi presso il Sacro Convento, la coordinatrice della Consulta Cultura, Beni Culturali e Sistema Museale di Anci Umbria e referente del Tavolo interistituzionale per la lettura che, nella mattinata, è intervenuta all’evento organizzato dalla Regione Umbria dal titolo "I Patti umbri per la lettura: percorsi e prospettive", organizzato sempre ad Assisi, parlando de "L’Anci e i Comuni: un Patto per sostenere le competenze dei cittadini".

"Il supporto che ha dato l’Anci alla Regione nell’ultimo anno – ha spiegato la Coordinatrice – è stato quello di cercare di creare un coordinamento tra i vari Comuni sensibilizzandoli sull'importanza dei patti per la lettura. Sono stati creati dei patti locali per la lettura, che sono quelli che afferiscono a ciascuna Zona Sociale della regione. Come sempre i Comuni hanno cercato di creare una rete fra di loro insieme alle scuole, singoli cittadini, associazioni e luoghi culturali ed agli operatori sociali per l’inclusività per fare rete e creare, appunto, questo coordinamento fra i vari soggetti portatori di interesse. Tutti i Sindaci umbri – ha concluso la coordinatrice – hanno creduto in questo patto perché comunque tutti siamo d'accordo nel pensare che la lettura è uno strumento importantissimo per implementare le competenze dei cittadini, coinvolgerli e rendermi più consapevoli su tutto quello che ci riguarda". All'iniziativa del pomeriggio ha preso parte anche Vincenzo Santoro, del dipartimento Cultura e Turismo di Anci Nazionale, intervenuto sul tema.

Obiettivi del Patto per la lettura

Il patto si pone come obiettivo quello di dar vita ad un Piano regionale per la lettura e promuovere la stipula dei Patti locali per lettura in tutti i Comuni umbri. Per questo è stato costituito un Tavolo di lavoro interistituzionale (composto dai rappresentanti della Regione Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Anci Umbria e dei Comuni capofila delle 12 Zone Sociali, Usl Umbria 1 e 2, Associazione Culturale Pediatri Umbria, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Umbria, Associazione Editori Umbri e dell’Associazione Librai Italiani) che ha il compito di stabilire le priorità di intervento, gli obiettivi e le azioni strategiche del Piano regionale per la lettura; definire un modello di gestione e sviluppo dello stesso; elaborare uno schema di Patto regionale e di Patto locale per la lettura quali strumenti di attuazione del Piano.