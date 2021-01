"Aiutiamo l'AUCC a continuare nel sostegno dei malati oncologici", l'appello dei volontari

Nel difficile anno della pandemia sono drasticamente calate le donazioni, ma non è calato l'impegno dei volontari che sostengono le famiglie con malati di cancro. Ecco come sostenere la storica associazione

L'anno appena trascorso ha segnato una brusca interruzione degli eventi di beneficenza a livello regionale: cene, spettacoli, eventi in piazza, mostre e tante altre attività che hanno sempre garantito un flusso di entrate indispensabili al mantenimento dei servizi di assistenza socio-sanitaria offerti dall'AUCC, Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro.



Dall'inizio della pandemia l'Aucc non ha mai interrotto l'assistenza oncologica domiciliare nè i servizi di psiconcologia. "L'équipe medica ha continuato a garantire i servizi domiciliari - fa sapere Carlo Basurto, medico oncologo in pensione attualmente volontario AUCC e testimonial della campagna di fund rasing - consentendo agli ospedali di concentrarsi sull'emergenza Covid 19; inoltre abbiamo continuato a sostenere la Ricerca Scientifica".

L'Aucc ha fornito infatti nuove borse di studio della durata di un anno per attività di ricerca di supporto al progetto "Studio di nuovi geni coinvolti nei meccanismi di proliferazione cellulare".

Come sostenere l'AUCC

Anche quest'anno l'AUCC, Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, aderisce all'iniziativa "Il Mio Dono" promossa da Unicredit, che mette a disposizione delle organizzazioni Non profit un totale di 200 mila euro.

"Ogni organizzazione può ricevere fino a un massimo di 12.000 euro - fa sapere Basurto. "Più voti riceve l'associazione, maggiore sarà l'importo che Unicredit destinerà alla stessa. Votare è molto semplice, basta cliccare sul link della piattaforma o sul sito dell'Aucc per esprimere la propria preferenza".



LINK PER VOTARE

https://www.ilmiodono.it/it/votazione.html?organizzazione=/content/ilmiodono/it/organizzazioni/umbria/associazione_umbraperlalottacontroilcancroonlus_10





"L'iniziativa Il Mio Dono risulta quindi indispensabile in questo momento di difficoltà - sottolinea Carlo Basurto che decide di lanciare un appello agli umbri -. Vi esorto a votare l'AUCC e a diventare promotori dell'iniziativa coinvolgendo i vostri amici e familiari. Un voto in più può fare la differenza sul risultato finale".